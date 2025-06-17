Свыше 1,1 тыс патрулирований провела лесная охрана Подмосковья в выходные

С 9 по 15 июня лесная охрана комитета лесного хозяйства Московской области совместно с сотрудниками полиции и МЧС выходила в рейды для контроля соблюдения лесного законодательства на территории подмосковного лесного фонда. Мероприятия были проведены в основном на лесных участках, максимально приближенных к населенным пунктам, садовым товариществам и там, где любят отдыхать местные жители и гости региона. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«За время длинных выходных было проведено 1 136 патрулирований земель лесного фонда. Зафиксировано 43 нарушения лесного законодательства, и по ним составлены 25 протоколов об административных правонарушениях. Большая часть: 20 нарушений — по статье 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Больше всего патрулирований проведено на территории лесничеств: Клинского — 119, Шатурского — 104 и Истринского — 99.

За поджог, приведший к лесному пожару, предусмотрена уголовная и административная ответственность:

лишение свободы на срок до 10 лет.

штрафы для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

Обязанности граждан:

соблюдать требования пожарной безопасности;

при обнаружении лесного пожара немедленно сообщать по единому номеру экстренных служб «112»;

принимать посильные меры по тушению пожара до прибытия пожарных подразделений;

незамедлительно уведомлять органы государственной власти или местного самоуправления о фактах поджогов или захламления лесов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.