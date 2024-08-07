Свыше 1,1 тыс обращений поступило к бизнес-омбудсмену Подмосковья в 2024 году

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев подвел итоги работы в первом полугодии 2024 года. За 6 месяцев поступило 1 116 обращений от региональных предпринимателей, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Большую часть из них составили вопросы, рассмотренные в общественных приемных уполномоченного — 86,6%, 12,9% жалоб были адресованы непосредственно уполномоченному и 0,5% обращений направлены из Аппарата федерального бизнес-омбудсмена.

Чаще всего подмосковный бизнес жаловался на действия или бездействие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти — 42,9%, в 33,9% случаев — на органы местного самоуправления, 21,4% — на государственные органы Московской области. 1,8% обращений содержат жалобы на органы власти, действующие в иных субъектах РФ.

По словам Владимира Головнева, традиционно тройку «лидеров» в первом полугодии 2024 года возглавили жалобы на деятельность правоохранительных органов. С незаконным уголовным преследованием бизнеса, отказами в возбуждении дел по заявлению предпринимателя, затягиванием сроков рассмотрения дел подмосковные предприниматели столкнулись в 31,3% случаев.

С нарушениями в сфере земельно-имущественных отношений столкнулись 23,2% обратившихся за помощью бизнесменов. Замыкают тройку жалобы на административные барьеры — 10,7%.

Он также отметил, что за полгода проведено порядка 40 мероприятий с участием бизнес-сообщества Московской области, принято участие в 31 судебном заседании, в рамках рабочих групп экспертного совета рассматриваются обращения по досудебному урегулированию споров.

«Одним из немаловажных направлений нашей работы является проведение мониторинга бизнес-среды региона, выявление системных проблем. К примеру, в настоящее время совместно с общественными приемными мы проводим опрос, посвященный изучению степени доверия предпринимателей Московской области к правоохранительным органам. Результаты исследования будут отражены в ежегодном докладе, а также направлены губернатору Московской области, в региональное правительство и Московскую областную думу», — рассказал Владимир Головнев.

Выразить свое мнение можно, пройдя по ссылке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.