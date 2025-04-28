Свыше 1000 человек приняли участие в субботнике на 22 площадках в Ленинском округе

Все территории Ленинского городского округа присоединились ко Всероссийскому субботнику. В уборке дворов и общественных пространств приняли участие свыше 1000 жителей, сотрудников коммунальных служб и муниципальных организаций, депутатов и волонтеров. В рамках акции «Сад памяти» в различных локациях высадили 250 молодых деревьев и больше 830 кустарников. Об этом рассказали в пресс-службе главы Ленинского округа.

«В рамках всероссийского субботника вместе с жителями и нашим депутатским корпусом привели в порядок территорию набережной Малого Тарычевского пруда и оврага возле него, лесопарковую зону вблизи храма святых Новомучеников и Исповедников Российских, где совсем скоро состоится Патриаршее богослужение, прибрежную зону реки Пахра, Развилковский лесопарк и другие пространства. Всего с территории округа вывезли больше 940 мешков мусора и 100 кубов веток, сухой травы и другого природного мусора», — сказала глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В большинстве локаций также высадили саженцы деревьев и кустарников. Так, у Свято-Екатерининского монастыря и в ЖК «Видный город» высадили плодовые деревья, рядом с Видновской школой № 10 — больше 300 кустарников. Также новые зеленые насаждения появились в сквере Детства и в старом поселке в Развилке, в жилых комплексах «Пригород Лесное» и «Государев дом» и других территориях, а возле Тарычевского пруда подготовили газоны к посеву травы.

В ходе субботника отдельно уделили внимание благоустройству памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Сухую листву и песок убрали возле стелы в деревне Ермолино, привели в порядок территорию вблизи памятников павшим воинам в поселке Володарского и дважды Герою Социалистического Труда Ивану Андреевичу Буянову в Горках Ленинских. Всего в преддверии 80-летия Победы в Ленинском округе отмыто и отремонтировано свыше 40 мемориалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.