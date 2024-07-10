Свыше 100 тыс цветов высадили на центральных клумбах в округе Химки

В городском округе Химки специалисты завершают озеленение центральных городских клумб. Всего высадили более 100 тысяч растений. В ассортименте цветов — бегонии, петуньи, пеларгонии и цинерарии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Озеленением мы занимаемся ежегодно. Самые первые цветы, которые мы высаживаем — тюльпаны. Их сажаем еще осенью. Они радуют жителей с самой ранней весны. После их цветения мы высаживаем летние цветы», — рассказала начальник отдела по связям с общественностью МБУ «ОГХ» Мария Кулешова.

Дизайн-проекты клумб составлены с учетом сезонных особенностей — цветение одних растений будет сменяться цветением других, создавая непрерывный цикл. После высадки за растениями обязательно ухаживают: поливают и удаляют сорняки.

Живые композиции из бегоний, петуний, календулы, тюльпанов, пеларгоний, гиацинтов, космей, бальзаминов, вьюнков и настурций появились в парках, скверах и аллеях округа. Над красотой округа ежедневно трудятся десятки сотрудников «Объединенного городского хозяйства».

В Химках также высадят более трех тыс. деревьев и 11,5 тыс. кустарников. Кроме того, к осени в округе появится еще 82 тыс. тюльпанов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.