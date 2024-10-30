Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 12:36

Свыше 100 судебных дел в сфере содержания территорий рассмотрено в Подмосковье

За последние две недели специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области приняли участие в 102 судебных заседаниях, сообщает пресс-служба ведомства.

В том числе 4 иска были поданы с целью понуждения ответственных служб и учреждений к действиям по устранению недочетов в своей работе.

Были также рассмотрены: 1️ — трудовой спор; 8️ — обжалований протоколов общих собраний; 3️ — взыскания морального вреда; 4️9️ — обжалований решений лицензионного управления; 3️7️ — обжалований постановлений о привлечении к административной ответственности.

По остальным делам производство продолжается.

В ведомстве отметили, что до обращения в суд ответственным организациям всегда дается время для устранения недочетов.

Суд — это крайняя мера воздействия на компании, которые не выполняют свою работу в срок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.