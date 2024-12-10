Свыше 100 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Волоколамском округе

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Сотрудники Волоколамского филиала Государственного казенного учреждения Московской области «Мособллес» продолжают борьбу с несанкционированной рекламой. Для этого они регулярно проводят патрулирование лесных территорий. В ходе таких патрулирований сотрудники лесничества регулярно демонтируют рекламные баннеры, сообщает пресс-служба администрации Волоколамского округа.

С начала года в Волоколамском филиале демонтировано 118 незаконно размещенных рекламных конструкций с деревьев.

«Лица, размещающие рекламные таблички, путем их крепления проволокой или прибивания гвоздями, повреждают деревья, это может привести к его гибели. За повреждение лесных насаждений предусмотрена административная ответственность и наложение административного штрафа», — рассказал начальник отдела организации лесной охраны Волоколамского филиала Государственного казенного учреждения Московской области «Мособллес» Сергей Исмайлов.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.