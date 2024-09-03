Свыше 100 компаний Подмосковья обучились на Фабрике производственных процессов

«Фабрика производственных процессов была запущена два года назад — в июле 2022 года. За это время здесь обучение технологиям бережливого производства прошли более 100 подмосковных компаний. Суммарно участниками образовательного процесса стали свыше 1400 руководителей и специалистов региональных предприятий», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, в числе первых обучение на Фабрике прошли сотрудники Раменского приборостроительного завода. Также участниками стали сотрудники таких предприятий, как ООО «Царицыно Эталон», «Артис 21», мебельная фабрика «Живые диваны» и другие.

Участие в Фабрике производственных процессов могут принять компании-участники национального проекта «Производительность труда».

Помимо изучения инструментов «бережливого производства», Фабрика также моделирует финансовую модель работы предприятия. В результате участники обучения могут оценить прямое влияние повышения производительности труда на рост финансовых результатов предприятия.

Заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» и на обучение на Фабрике производственных процессов можно подать в РЦК Московской области, обратившись по телефону 8 (499) 645-64-00 (доб. 2-87) или по электронной почте DemenkovaII@mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.