Свыше 100 кг крышек собрали с экоконтейнера «Сердце» в Дмитрове

В Дмитровском округе экосердце, установленное в центре города, уже который год пользуется спросом и ежедневно пополняется крышечками. Так, депутат фракции «Единая Россия» Денис Успехов, сторонники партии и команда «Молодой Гвардии» собрали 8 мешков из заполненного сердца, а это более 100 килограммов пластика. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Выражаю огромную благодарность жителям Дмитрова за столь ответственное отношение к сбору вторсырья! Приятно осознавать, что все больше людей начинает осмысленно подходить к вопросам экологии и занимается сортировкой отходов. Каждый собранный килограмм крышек — это шаг к чистому городу и чистой планете», — отметил Успехов.

За все время работы данного проекта из «Сердца» на площади было отправлено на переработку более 3 тонн пластика.

Сбор пластика прошел в рамках реализации партийных проектов «Чистая страна» и «Городская среда». Вторсырье в рамках проекта отправится на переработку, где из него сделают детские игрушки, бытовые предметы, детали одежды и многое другое.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.