Свыше 100 гостей посетили форум для самозанятых Подмосковья

В Подмосковье состоялся форум для самозанятых региона «Мой бизнес. 100% Подмосковье. Женский бизнес». Мероприятие организовано центром «Мой бизнес» Московской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Форум прошел в усадьбе «Знаменское-Губайлово» в Красногорске, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Гостями форума стали более 100 самозанятых Подмосковья. В ходе мероприятия были обсуждены актуальные вопросы о развитии бизнеса. В числе тем мероприятия — повышение эффективности и борьба с выгоранием, маркетинг и инструменты продвижения, меры поддержки бизнеса в Московской области, а также способы коммуникации.

Особое внимание на форуме уделили благотворительности. Каждый желающий мог перевести любую сумму на специальный счет, все средства которого идут на адресную поддержку жителей Курской и Белгородской областей, а также участников СВО.

Мероприятия для бизнеса в Московской области проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В рамках нацпроекта предприниматели также могут воспользоваться услугами центра «Мой бизнес» Московской области. Больше об этом можно узнать на инвестпортале Московской области и телеграм-канале «Мой бизнес | Московская область».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.