Свыше 100 экскурсий по Подмосковью провели для старшего поколения Дмитрова

Депутат Дмитровского городского округа Петр Прокопык ведет активную работу со старшим поколением и серебряными волонтерами, регулряно организовывая для них образовательные, оздоровительные и развлекательные программы. На этой неделе представители старшего поколения Дмитровского округа отправились на экскурсию в музей-заповедник «Усадьба „Мураново“, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В ежедневном контакте находимся с нашим старшим поколением Дмитрова и округа. Для них мы разработали проект „Старшее поколение“, в рамках которого они получают уникальную возможность посещать не только интересные локации Дмитрова, но и всей Московской области», — сказал Петр Прокопык.

Для участников экскурсии всегда организуется не просто бесплатный проход в организацию, а еще и трансфер, а также всем выдают воду.

«Мы разработали сразу 9 таких туров по Подмосковью, в которых учли пожелания участников нашего клуба старшего поколения, и еженедельно отправляем группы по этим маршрутам. Данную программу реализуем уже больше 3 лет, привлекая все новых и новых участников», — подвел итог Петр Прокопык.

За время реализации программы было совершено более 100 выездов, а, а число участников уже перевалило за 1000 человек.

В ходе этой поездки посетителям музея провели несколько увлекательных экскурсий. В выставочном зале музея им показали актуальные и интересные сменные выставки, темы которых имеют весьма широкий спектр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.