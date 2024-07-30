Свыше 100 детей участников СВО из Ленинского округа бесплатно отдыхают в загородных лагерях

Летняя оздоровительная кампания продолжается в Ленинском городском округе. Всего до конца лета она охватит порядка 2,5 тысяч детей. Большинство отдыхают в лагерях дневного пребывания на базе школ. Часть ребят из льготных категорий получили возможность бесплатно провести время в загородных лагерях Подмосковья и на Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

«Более 330 ребят из Ленинского округа получили путевки в выездные лагеря Подмосковья — это дети, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также одаренные мальчишки и девчонки. Особая категория, которая у нас в фокусе внимания, — это ребята, чьи папы находятся в зоне специальной военной операции. 106 таких детей бесплатно направлены летом на оздоровительный отдых: 66 человек — в подмосковный лагерь „Литвиново“, еще 40 — на черноморское побережье. До 6 августа ребята будут находиться в Анапе, в лагере „Родник“, — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Ранее сообщалось, что лагерь «Литвиново» входит в десятку лучших летних оздоровительных учреждений России. Комплекс расположен в живописном месте Московской области. Здесь ребята могут заниматься робототехникой, творчеством, множеством видов спорта — настольным и большим теннисом, футболом, волейболом, есть дартс, бильярд, боулинг, ролледром, поле для мини-гольфа, тренажерный зал и полоса препятствий для сдачи ГТО.

Еще порядка 700 ребят, среди которых и дети из семей участников СВО, получили возможность бесплатно посещать лагеря дневного пребывания в Ленинском округе. Третья смена в них стартует с 1 августа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартовала 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.