Свыше 10 тыс ребят Богородского округа отдохнули в детских лагерях летом

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По состоянию на 1 сентября в Богородском округе было оздоровлено 10 668 детей, что составляет 63% от их общей численности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В течение всего летнего периода на объектах работали различные кружки и секции по интересам. Ребята участвовали в экскурсиях, походах, культурных и спортивных мероприятиях. Проводились плановые выездные тренировочные и проверочные мероприятия, направленные на обеспечение безопасного и комфортного отдыха детей в детских оздоровительных лагерях.

В летней оздоровительной кампании приняли участие больше 100 детей из семей участников СВО.

Дети отдыхали в оздоровительном комплексе «Литвиново» и детском оздоровительном лагере в Туапсе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.