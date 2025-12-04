Свыше 10 тыс консультаций провел Добробот на регпортале Подмосковья

Виртуальный помощник на портале госуслуг Подмосковья уже провел более 10 тыс. консультаций по земельно-имущественным вопросам. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Добробот не просто отвечает на вопросы: он уточняет детали, анализирует информацию и предлагает именно ту услугу, которая нужна. Результат — свыше 5 тыс. переходов к электронным формам услуг по его рекомендациям. Чаще всего пользователи переходили в услугу по предоставлению земельных участков без проведения торгов», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Добробот — умный помощник на портале госуслуг Московской области, который круглосуточно консультирует по земельным и имущественным вопросам и подсказывает нужную услугу для конкретного случая.

Найти Добробота можно на главной странице регпортала и в разделах «Жилье» и «Земля». На главном экране мобильного приложения «Добродел» находится баннер, через который можно тоже попасть в диалог с ботом. Также виртуальный помощник автоматически появляется во всплывающем окне на страницах услуг министерства имущественных отношений Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.