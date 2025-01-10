Свыше 10 новых тротуаров построили в Люберцах по просьбе жителей за 2024 год

В городском округе Люберцы в 2024 году по просьбе жителей построили 11 новых тротуаров общей протяженностью более 1 600 метров, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«По обращениям жителей городского округа Люберцы, поступивших через социальные сети и во время выездных встреч, в 2024 году построили 11 новых тротуаров. Общей протяженностью 1 645 метров», — отметил Волков.

Он добавил, что тротуары обеспечат безопасное передвижение пешеходов и удобный доступ к соцобъектам, автобусным остановкам и пешеходным переходам.

«Новые тротуары построили в п. Красково на ул. КСЗ. В п. Октябрьский обустроили тротуары на ул. Текстильщиков, около д. 4Б и д. 1А (вблизи стадиона «Балятино») и на ул. Старый двор. В п. Малаховка обустроили тротуар на ул. Грибоедова, построили тротуар на ул. Гаражная. В Люберцах тротуары обустроили на проезде между Октябрьским проспектом и ул. Кирова, у магазина на ул. 3-е Почтовое отделение, на Центральном проезде в пос. Калинина, на ул. Ленина, в д. Мотяково (проезд к ЖК «Кореневский форт 2» и СНТ «Ветеран»)», — уточнил Владимир Волков.

Глава Люберец напомнил, что в рамках программы ремонта автомобильных дорог помимо ремонта проезжей части, провели работы по ремонту тротуаров на ул. Школьная в п. Красково, ул. Центральная в п. Малаховка, ул. Хлебозаводская в Люберцах, и в д. Марусино (ЖК «Малое Павлино»). Также построили новый тротуар на ул. Ломоносова в п. Томилино. Общая протяженность тротуаров составила более 2 км.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.