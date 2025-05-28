Свыше 10 млн рублей направили на ремонт подмосковного лагеря «Литвиново»

30 мая в одном из лучших подмосковных лагерей «Литвиново» Наро-Фоминского округа стартует первая смена. Один из важнейших этапов перед приемом детей — это подготовка лагеря к летней оздоровительной кампании. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития региона.

«Мы выполнили капитальный ремонт крыш двух детских корпусов, где проживают дети во время лагерной смены. Помимо этого мы обновили фасады зданий, благоустроили территорию и закупили новую мебель. Все это необходимо для комфорта и безопасности детей. Всего на ремонт было направлено более 10 млн рублей», — рассказал директор Дмитрий Еремейцев.

В лагере «Литвиново» располагаются 14 детских спальных корпусов, киноконцертный зал, здание досугового центра, лечебный корпус с двумя бассейнами, столовая и ряд других вспомогательных объектов.

Этим летом в «Литвиново» отдохнут более 3 тыс. детей участников специальной военной операции. Всего в летний период будет организовано 6 лагерных смен по 14 дней.

Обновленный лагерь «Литвиново» станет любимым местом для отдыха и общения для многих ребят.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.