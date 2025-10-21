Свыше 1 тыс записей в школу приемных родителей поступило в Подмосковье онлайн

С начала года электронной услугой «Запись в школу приемных родителей» на портале госуслуг Московской области воспользовались более 1 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Чтобы взять ребенка на воспитание или оформить над ним опеку, нужно отвечать ряду требований, например, быть совершеннолетними и дееспособными, иметь подходящее жилье и достаточный доход для содержания всей семьи, включая усыновленного ребенка, не иметь судимости за тяжкие преступления. Также необходимо пройти подготовительные курсы, на которые можно записаться онлайн на региональном портале госуслуг.

Услуга доступна на портале в разделе «Соцподдержка» — «Усыновление и опека». Чтобы ею воспользоваться, необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. При подаче заявки нужно выбрать городской округ и школу из представленного списка. В случае отсутствия нужной школы в выбранном округе заявителю будет представлен полный список школ Московской области, осуществляющих подготовку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.