Свыше 1 тыс участников собрал форум «Волоколамск — территория будущего»
Фото - © МАУ "Волок-Медиа" (СМИ "Волоколамск сегодня")
Форум «Волоколамск — территория будущего», состоявшийся в рамках общественно-просветительской акции «ГИА. Осознанность. Профориентация», посетили представители министерства образования Московской области, волоколамских ВУЗов и ССУЗов, обучающиеся 8-11 классов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации Волоколамского округа.
Участниками мероприятия стали порядка 1 тыс. человек.
Руководители учебных заведений рассказали участникам о специальностях, обучиться которым можно в Волоколамском округе. А традиционные мастер-классы, которые в рамках форума провели студенты вместе со своими преподавателями, дали возможность «окунуться» в каждую из предлагаемых профессий.
«Особенно отрадно то, что в нашем округе можно не только получить множество актуальных сегодня профессий, но и применить все приобретенные знания и навыки на родной Волоколамской земле. Большое количество предприятий и организаций готовы принять в свой штат молодых специалистов», — отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.
Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.