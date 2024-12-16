Участниками мероприятия стали порядка 1 тыс. человек.

Руководители учебных заведений рассказали участникам о специальностях, обучиться которым можно в Волоколамском округе. А традиционные мастер-классы, которые в рамках форума провели студенты вместе со своими преподавателями, дали возможность «окунуться» в каждую из предлагаемых профессий.

«Особенно отрадно то, что в нашем округе можно не только получить множество актуальных сегодня профессий, но и применить все приобретенные знания и навыки на родной Волоколамской земле. Большое количество предприятий и организаций готовы принять в свой штат молодых специалистов», — отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.