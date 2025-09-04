Свыше 1 тыс порций домашней еды отправляют на фронт-волонтеры Сергиево-Посадского округа

Кристина Карташова, которую бойцы прозвали «СВОшная кухарочка», уже больше года готовит для ребят на фронт домашнюю еду. Муж Кристины был мобилизован в зону СВО. Она долго думала, чем же можно ему помочь. Сначала девушка сушила мясо и готовила еду в сыром виде.

«В герметичный пакет засыпали, например, рис, морковь, лук и мясо — всё сырое. Не всегда было возможно соблюдать пропорции, поэтому изначально у нас получалось не очень вкусно», — сказала Кристина Карташова, жена бойца СВО.

Затем Кристина научилась у таких же волонтеров готовить автоклавированную еду. Сейчас она отправляет на фронт разные вторые блюда: плов, спагетти с курицей и котлетами, гречку, пюре. В основном девушка готовит для бойцов штурмовых групп, еда им доставляется с помощью дронов.

Кристина отправляет на фронт более 1000 порций еды каждый месяц. Продукты упаковывают в реторт-пакеты и стерилизуют в автоклаве, что позволяет им сохранять свежесть в течение года. В среднем каждая порция весит 350 граммов. От бойцов Кристине всегда приходит много слов благодарности за её безвозмездную помощь.

«Ребята постоянно выходят на связь и говорят, что я их мать, «СВОшная кухарочка». Они очень рады тому, что они могут почувствовать это тепло из дома, любовь, заботу, потому что это, действительно, забота», — отметила Кристина Карташова, жена бойца СВО.

Кристина также решила поучаствовать в региональном конкурсе «Женщина герой — 2025» и рассказать всем свою историю о том, что помочь ребятам на фронте может каждый.

Кристине помогают неравнодушные люди. По ее просьбе для готовки закупили картошку и крупы. Кристина приглашает присоединиться к её делу всех, кто хочет помочь. Любая помощь будет полезной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела .

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей – творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.