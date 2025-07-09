Свыше 1 тыс обращений обработал кол-центр Подмосковья по вопросам ветеринарии

С начала года специалисты единого кол-центра ветеринарии отработали 1 012 обращений по вопросам регистрации во ФГИС, а также получения информации о результатах лабораторных исследований продукции животноводства. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Меркурий» — федеральная государственная информационная система (ФГИС) в области ветеринарии. Она предназначена для контроля за оборотом продукции животного происхождения, среди которых мясо, молоко и рыба.

Подключиться к системе должны те, кто производит или продает данную группу товаров — это мясокомбинаты, молочные заводы, птицефабрики, производители морепродуктов, фермы и племенные хозяйства, розничные магазины, оптовые базы, предприятия общепита, торговые сети и логистические центры. В системе отображается весь путь продуктов животноводства, пчеловодства, удобрений и охотничьих трофеев.

Получить справочную информацию по одному из сопутствующих вопросов можно по номеру +7 (495) 668-01-25 ежедневно с 9:00 до 21:00. В ночное время на звонки отвечает электронный помощник «Вита».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.