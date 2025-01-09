Свыше 1 тыс детей посетили «Елки главы» в Дмитрове

По доброй традиции в канун Нового года в Дмитрове прошли «Елки главы». Участниками стали юные жители Дмитровского городского округа. Это дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети участников СВО и дети с ограниченными возможностями здоровья. Каждого ребенка ждали не только прекрасная новогодняя программа, но и сладкий подарок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Самыми первыми прошли елки в музейно-выставочном комплексе музея-заповедника «Дмитровский кремль». Сотрудники музея подготовили развлекательную программу «Емелин Новый год». А в ЦДК «Созвездие» был показан интерактивный новогодний спектакль «Детективное агентство Деда Мороза».

Глава Дмитровского городского округа Иван Курданин побывал на елке, проходившей в филиале «ДЗФС» ЦДК «Созвездие». Туда пришли более 250 юных жителей округа.

«Яркие костюмы и декорации, талантливая игра актеров, захватывающие сцены и ощущение настоящего праздника — все это позволило нашим детям окунуться в мир сказки и волшебства. Желаю всем ребятам в наступившем году крепкого-крепкого здоровья, хорошо учиться и главное — всегда слушаться старших», — сказал ребятам Иван Юрьевич.

Зрителям был показан спектакль «Тайна Снежной Королевы».

Всего на праздничных предновогодних спектаклях побывало более 1 000 юных жителей округа.

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