Свыше 1 тыс детей из Подмосковья отдохнут на море

С 26 по 28 мая более 1 000 детей из Московской области начнут свое летнее приключение, отправляясь на поезде в лагеря, расположенные на Черноморском побережье. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Ежегодно летняя оздоровительная кампания региона охватывает свыше 100 тысяч детей. В лагерях на Черноморском побережье по бесплатным путевкам проведут летние каникулы более 4 тысяч ребят из нашего региона», — подчеркнула вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В первую смену в приморских лагерях отдохнут более 1 000 детей из семей региона. Юные отдыхающие будут размещены в таких лагерях, как «Медвежонок» в Анапе, а также «Золотой колос» и «Созвездие» в Адлере.

Бесплатные путевки в лагеря предоставляются для детей из семей с низким доходом, а также для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. Важно отметить, что бесплатными путевками также обеспечиваются дети участников специальной военной операции.

Каждое оздоровительное учреждение обеспечивает пятиразовое питание, а также предлагает множество спортивных и творческих занятий, образовательные программы и разнообразный досуг. Это создает условия для активного и интересного отдыха, способствующего как физическому, так и эмоциональному развитию детей.

Получить путевку можно подав заявление на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.