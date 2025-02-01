Свыше 1 тыс дел выиграно Комлесхозом Подмосковья в судах в 2024 году

Комитет лесного хозяйства Московской области принимает участие в судах в рамках представленных полномочий по спорам, связанным с самовольным занятием лесных участков, незаконным возведением строений, ограждений на лесных участках, задолженностью оплаты по договорам аренды лесных участков, непринятию мер к обеспечению противопожарного режима, загрязнению лесов отходами, возмещению вреда, причиненного лесам вследствие указанных нарушений лесного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

За 2024 год Комлесхозом в общей сложности принято участие в рассмотрении более 2 000 судебных дел. Большинство из них связанны с земельными спорами, в том числе — об освобождении земель лесного фонда от самовольных захватов.

«В прошлом году по 1 133 делам суды признали требования комитета законными и обоснованными, остальные дела находятся в судах на различных стадиях рассмотрения», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В 2024 году по решениям судов в пользу регионального лесного ведомства с ответчиков взыскано более 100 миллионов рублей задолженности по арендным платежам и ущербу, причиненному лесам.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.