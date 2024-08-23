Свыше 1 тыс человек приняли участие в форуме «100% Креатив» в Подмосковье

На Живописной набережной Красногорска прошел Московский областной форум «100% Креатив», организованный Мособлдумой совместно с министерством инвестиций промышленности и науки Московской области. Площадка собрала свыше 1 тыс. участников из различных уголков Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Деловая программа форума предлагала участникам углубиться в актуальные темы, связанные с креативными индустриями. Здесь прошло несколько насыщенных секций, каждая из которых собрала экспертов и единомышленников. В ходе секций выступили свыше 60 спикеров. Это представители органов власти, деканы и проректоры образовательных учреждений, кинорежиссеры, деятели искусств, предприниматели, основатели собственных брендов.

Многие из участников отметили, что благодаря форуму они смогли пообщаться с профессионалами, которые не один год работали в сфере креативных индустрий, перенять опыт и наметить перспективы сотрудничества. Форум стал площадкой для диалога между предпринимателями и органами власти, здесь все желающие смогли озвучить свои идеи и предложения.

«Широкое и всестороннее обсуждение позволило взглянуть на развитие креативных индустрий с разных углов. Все озвученные в ходе секций предложения будут взяты в проработку и в дальнейшем обязательно учтены при разработке нашего регионального закона о креативных индустриях. Идей очень много, и важно, что мы получили их из первых уст, то есть от тех, кто непосредственно работает в креативной сфере. Именно такой диалог власти и экспертного сообщества даёт основу для создания законов, которые действительно будут работать», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Секции и обсуждения

Секция «Образование в креативных индустриях: новые смыслы и продукты» сосредоточилась на подготовке специалистов, способных отвечать на вызовы современности. На этой секции обсуждали образовательные модели и практико-ориентированные программы, которые помогут молодым людям успешно строить карьеру в сфере креативных индустрий.

Предприниматель, учредитель АНОО Школа «Вектор», председатель Комитета по образованию МОО «Опора России» Денис Бикбаев предложил разработать в Московской области пилотный проект по созданию в ряде муниципалитетов креативных классов для детей. Также он отметил важность подготовки педагогов дополнительного образования.

Проректор Института развития профессионального образования Министерства просвещения РФ Иоанн Клиндухов считает, что в Подмосковье необходимо открыть колледж креативных индустрий.

Другим важным направлением стала секция «Право»культуры», на которой эксперты делились своими знаниями о защите авторских прав и интеллектуальной собственности в креативной области.

Проректор по развитию и стратегическим коммуникациям Российской государственной академии интеллектуальной собственности, член Совета по качеству Роспатента Ольга Терещенко привела данные, что в 2023 году предпринимателями Московской области было подано в Роспатент на регистрацию 11 852 заявки на товарные знаки. Правовую охрану получили 6 670 из них.

«В целом российский брендинг сегодня — это новый виток позиционирования продукта на рынке. Люди полюбили не импортное, а своё. Происходит это, в первую очередь потому, что предприниматели почувствовали опору, помощь от государства», — подчеркнула она.

Был поднят вопрос защиты авторских прав для изделий НХП. Председатель правления некоммерческой организации «Национальный союз народных художественных промыслов», член Экспертного совета по народным художественным промыслам при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации Вячеслав Долгов подчеркнул, что «очень важно отделить народные художественные промыслы от ремесленной деятельности — это разные вещи.У ремёсел нет ни традиций, ни мест бытования, это другой вид. В ремесленной деятельности позволено разное, что для НХП совершенно недопустимо».

Обсудили тему кино и исторического наследия на секции «Экономика эмоций». Спикеры обсуждали потенциал Подмосковья как площадки для съемок фильмов.

О важности развития кино рассказал кинорежиссёр, сценарист, продюсер, народный артист РФ Игорь Угольников: «В первую очередь нам надо научиться, а это трудный путь, говорить с нашими детьми и внуками. Они уходят в свои гаджеты, и нам приходится прилагать огромные усилия, чтобы их от этого оторвать, но это необходимо делать. Если они заинтересуются реальной жизнью своей страны, своей семьи, своим будущим, то тогда у креативной индустрии страны и всех других индустрий все будет в порядке. Сейчас действительно переломное время, оно настолько остро и настолько ежедневно расширяется в нашем сознании, мы это все вместе чувствуем. Это большая война за наши умы, и прежде всего за умы и сердца наших детей. Вот на что нам всем надо обращать внимание».

Оргсекретарь Московского областного Союза кинематографистов России, председатель Правления АНО «Лига творчества» Юрий Литвинов предложил «создать рабочую группу в рамках профильного Комитета Мособлдумы, привлечь максимальное количество профессионалов из киноиндустрии. Нам нужно создать стратегический план о том, как мы будем продвигать Подмосковье как столицу киноиндустрии, карту локаций. В Московском областном союзе более 200 профессионалов кинематографии, а в Московской области проживает несколько тысяч профессионалов».

На секции «Туризм и геобрендинг региона»спикеры говорили о том, как можно развивать туризм в Подмосковье, используя уникальные особенности региона.

Предприниматель Наталия Бакушина подняла вопрос о том, что на территории Московской области не определён регламент, который позволяет получить официальный статус ремесленного предприятия. «В ряде регионов нашей страны этот вопрос решили с помощью закона о принадлежности предприятия МСП к ремесленной деятельности. Такие компании получают возможность применять льготы и продавать свою продукции без маркировки, тем самым сохраняя ценовую политику».

Кроме этого, Наталия Бакушина считает, что городам с исторической частью, например, таким как Коломна, необходим дизайн-код, который будет на законодательном уровне диктовать правила по оформлению и проектированию исторических районов.

В секции «100% Подмосковье — уникальные производства региона»акцент был сделан на локальных производителях и их роли в развитии экономики региона. Обсуждали, как народные искусства и ремёсла могут стать драйверами для экономического роста и создания новой идентичности территории. Примеры успешных локальных брендов и инициатив продемонстрировали, как можно интегрировать культурное наследие в современный бизнес.

На секции «Креативные индустрии как инструмент продвижения: собственный бренд»спикеры делились опытом по созданию и продвижению личных и корпоративных брендов в условиях современного рынка. Обсуждались стратегии, инновации и актуальные тренды, такие как необходимость адаптации под новые условия и использование цифровых платформ для продвижения.

Депутат Московской областной Думы Сергей Маликов подчеркнул, что «креативные индустрии — это в первую очередь про бизнес. Им могут помочь комплексные меры поддержке в виде грантов, субсидий, создание особых экономических зон или пространств, льготное кредитование, или, как пример, предоставление каких-либо возвратов за оплату услуг ЖКХ. Предложения в том числе должны поступать от творческих и креативных сообществ, а нам, со своей стороны, надо проанализировать, и понять, как это можно „упаковать“ в меру поддержки».

Секция «Точки роста IT-отрасли в Подмосковье» была посвящена обсуждению возможностей для развития IT-индустрии в Подмосковье. Говорили о том, как технологии могут помочь креативным индустриям, какие новые стартапы появляются в регионе.

Форум «100% Креатив» стал площадкой для обмена опытом и нахождения новых решений для креативных проектов. Участники ушли с яркими идеями и свежими взглядами на развитие своих инициатив.

Помощь волонтеров

В организации форума активно помогали 50 волонтеров. Благодаря их помощи успешно прошли мастер-классы, ярмарка и другие мероприятия.

Добровольцы получили заслуженные благодарности за свой вклад в организацию форума. Председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова вручила волонтерам благодарственные письма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.