Свыше 1 тыс человек примут участие в чемпионате «Абилимпикс» в Москве в октябре

В столице с 26 по 29 октября проведут Национальный чемпионат «Абилимпикс», в финале поучаствуют более 1 тыс. человек, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Уже 10 лет он помогает людям с особенностями здоровья показать профессиональные навыки, познакомиться с ведущими работодателями и начать трудовую карьеру», — отметил столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

В финале будут участвовать победители отборочных этапов, которые прошли во всех субъектах РФ и некоторых странах.

Состязания будут проводить в Гостином дворе и на дополнительных площадках в мегаполисе. В программе заявлено 50 компетенций — от ИТ-технологий и промышленности до сферы общественного питания и услуг.