Свыше 1 тыс человек посетили фестиваль «Таксы Чехова» в Подмосковье

В музее-заповеднике «Мелихово» в городском округе Чехов завершился фестиваль «Таксы Чехова». Его посетили более 1 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

В этом году в мероприятии приняли участие жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Твери, Саратова, Тюмени, Тулы, Калуги, Уфы и других городов. При этом для гостей состоялась насыщенная программа, включающая дефиле в костюмах чеховской тематики, спортивные активности, мастер-классы, выступления цирковых артистов, фотосессии и конкурсы талантов. Помимо этого, на фестивале прошла выставка-ярмарка, где посетители смогли приобрести тематические сувениры.

Фестиваль проходит в округе ежегодно и в этом году прошел в 18-й раз. Музей-заповедник «Мелихово» выбран площадкой фестиваля, поскольку русский писатель А. Чехов очень любил такс. Здесь жили две таксы, которые писателю подарил издатель журнала «Осколки» Николай Лейкин. В связи с этим в музее расположена скульптурная композиция, посвященная таксам Чехова.

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник «Мелихово» тесно связан с жизнью и творчеством выдающегося писателя и драматурга Антона Павловича Чехова. Здесь он прожил семь лет, очень плодотворно писал, возделывал свой сад и обустраивал имение. Сегодня в музее хранится много личный вещей Чехова и его семьи.

Мероприятие прошло при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

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