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Свыше 1 тыс аварийных деревьев убрано в лесах Подмосковья с января

В подмосковных лесах с начала 2024 года убрано около 1 тыс. аварийных деревьев. Такие работы проводятся для обеспечения санитарной безопасности в лесах. Поскольку аварийные деревья, имея опасный наклон, могут при падении причинить ущерб имуществу, здоровью граждан или государственному имуществу, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«В рубку назначают те деревья, о которых жители сообщают на региональном портале «Добродел», а также на официальном сайте комитета лесного хозяйства», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области, курирующий лесное хозяйство Владислав Мурашов.

Работы выполняют сотрудники филиалов Центрлесхоза, подведомственного комитету лесного хозяйства Московской области учреждения, и подрядных организаций.

Больше всего деревьев убрано с территории Подольского, Сергиево-Посадского и Бородинского лесничеств.

Работы по уборке аварийных деревьев с территории лесного фонда продолжаются.

В защитных лесах на территории лесного фонда Московской области рубка аварийных деревьев проводится на расстоянии не далее 100 метров от границ населенных пунктов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.