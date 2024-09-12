Свыше 1 млрд рублей направлено на ремонт соцучреждений Подмосковья в 2024 году

В текущем году в Подмосковье на улучшение и модернизацию социальных учреждений направлено свыше 1 млрд рублей. Так, в регионе проведут обновление 34 объектов социальных учреждений. Среди них семейные центры, комплексные центры социального обслуживания и реабилитации, добрые дома, пансионаты, а также детские оздоровительные лагеря. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В этом году свыше 1 млрд рублей направлено на улучшение и модернизацию социальных учреждений. Помимо ремонта мы закупаем новое, современное оборудование. Уже в октябре мы откроем крупнейший в стране центр для детей и взрослых с нарушениями слуха и зрения, где бесплатную реабилитацию смогут пройти люди со всей России», — сообщила первый зампредседателя правительства региона Людмила Болатаева.

В ведомстве отметили, что на данный момент завершены работы на 7 объектах, до конца года будут отремонтированы еще 24.

Для повышения качества предоставления услуг, ремонтные работы в учреждениях проводятся комплексно — для каждого объекта разрабатывается проект, в котором предусмотрен ремонт всего здания, начиная от инженерных систем и заканчивая кровлей. Ремонт также включает в себя установку систем для обеспечения безопасности. Все это позволяет создать современные и комфортные условия для получателей услуг и сотрудников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.