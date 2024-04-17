Свыше 1 млн вызовов поступило в скорую помощь через систему-112 Подмосковья

С начала года операторы 112 приняли и обработали миллион вызовов, адресованных подмосковным медикам. Весной жители региона жалуются на простудные заболевания, повышенное давление, тахикардию и многое другое, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Помимо этого, в весенний период возрастает количество вызовов от заблудившихся в лесах. Обычно это любители прогулок или грибники, заплутавшие в погоне за урожаем.

Для таких случаев в региональной системе-112 успешно работает функция геопозиционирования — автоматического местоопределения потерявшихся. Как правило, поисковые работы проводятся оперативно, без негативных последствий для жизни и здоровья потерявшихся.

Служба спасения Московской области нацелена на помощь всем категориям жителей. В ней организовано круглосуточное дежурство операторов, в том числе операторов психологов, сурдопереводчиков, лингвистов. В ее работе задействовано более 3 800 специалистов. Задача службы спасения Московской области — оперативно оказать необходимую помощь каждому обратившемуся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.