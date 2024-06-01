Свыше 1 700 человек признали потерпевшими после теракта в «Крокусе»

Более 1 700 человек признаны потерпевшими после теракта, который произошел в концертном зале «Крокус сити холл», сообщает ТАСС.

В качестве потерпевших допросили более 1 700 человек, в качестве свидетелей - более 800 человек. В рамках дела о теракте провели свыше 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия.

Также в рамках уголовного дела назначали более 650 различных судебных экспертиз. Следственный комитет направил в компетентные органы трех иностранных государств восемь запросов о правовой помощи.

22 марта вооруженные преступники ворвались в здание концертного зала и начали расстреливать пришедших на выступление группы «Пикник» людей, а затем подожгли помещение. Завалы разбирали 5 дней. В результате трагедии погибли 145 человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал произошедшее «общей болью и общим горем».

«Солидарность с нашим народом в этот трудный час высказывают по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил глава региона.