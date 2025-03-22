СВР: экс-агент КГБ Гордиевский является предателем и преступником
Фото - © Wikipedia.org
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ прокомментировало сообщения о кончине экс-сотрудника советской внешней разведки, перебежчика Олега Гордиевского, передает РИА Новости.
Газета Guardian сообщила, что ранее работавший на британскую разведку Гордиевский умер в возрасте 86 лет. Его тело нашли 21 марта.
«Это был предатель и преступник», — подчеркнули в пресс-бюро СВР.
Гордиевский был самым высокопоставленным офицером КГБ, бежавшим в Великобританию. В 1982 году его направили в Лондон, где он стал главой резидентуры КГБ. В 1985 году разведке стало известно, что он работает на британскую МИ-6. Тогда Гордиевского вывезли в Финляндию в багажнике дипавтомобиля, а затем экс-офицер вылетел из Норвегии в Великобританию.
В СССР бывшего разведчика заочно приговорили к смертной казни за госизмену. По информации Guardian, бывшего чекиста обнаружили мертвым в доме в графстве Суррей, где мужчину охраняли.