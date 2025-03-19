Своя «Новая Голландия»: в Калининграде создадут пространство с музеями и кафе

В Калининграде на территории Астрономического бастиона, расположенного на Гвардейском проспекте, планируется создание двух музейных пространств и двух заведений общественного питания, сообщает «Бриф24» .

Владелец группы компаний «Поматти» Михаил Попов в интервью волонтерской организации «Хранители руин» рассказал, что в зимний период здесь может появиться каток, концепция которого будет вдохновлена популярными общественными пространствами, такими как «Севкабель Порт» и «Новая Голландия» в Петербурге. Супруга бизнесмена является владельцем бастиона.

По словам Попова, реализация проекта займет не менее 5 лет и потребует существенных финансовых вложений. Он убежден, что данная территория долгое время оставалась без должного внимания и заслуживает возрождения. В настоящее время владельцы занимаются решением вопросов, связанных с подключением комплекса к электро- и газовым сетям.

«Еще одна идея — это сделать пространство, где можно „поселить“ калининградские локальные бренды — начиная от хомлинов (которые там уже есть и, надеюсь, будут), заканчивая марципаном, сыром, сувенирами и многим другим. Ну и, конечно, у нас будет каток зимой. Такой, в лучших традициях „Севкабеля“ и „Новой Голландии“, с глинтвейном, гирляндами и музыкой», — поделился владелец группы компаний «Поматти».

За разработку проекта реставрации и архитектурной концепции будут отвечать арендаторы форта № 11 Валерий Щербатых и архитектор Артур Сарниц.