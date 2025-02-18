Применение принудительных мер в рамках исполнительных производств имущественного характера возможно избежать в случае полной и своевременной оплаты задолженности. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Граждане и представители юридических лиц могут исполнить свои финансовые обязательства с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», размещенного на интернет-сайте ГУФССП России по Московской области. Электронный сервис в режиме реального времени позволяет узнать о долгах, а также выбрать удобный способ оплаты.

Должникам сервис сформирует квитанцию для оплаты задолженности в кредитных учреждениях, в том числе через их приложения. Также «Банк данных исполнительных производств» предложит оплатить долг с помощью личного кабинета на портале госуслуг.

Дистанционный способ оплаты позволит избежать посещения отделений судебных приставов, личного контакта с сотрудниками ведомства, а также гарантирует окончание исполнительных производств и отмену принудительных мер исполнения.

При оплате долга по исполнительным производствам непосредственно взыскателям и отсутствии у судебного пристава сведений, подтверждающих оплату, сотрудник службы в соответствии с законодательством будет продолжать применение принудительных мер.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.