Связь с миром по Wi-Fi: в Петербурге больше суток нет мобильного интернета

В Санкт-Петербурге больше суток нет мобильного интернета

Жалобы на неработающий мобильный интернет поступают от пользователей в Санкт-Петербурге, люди говорят, что этого вида связи нет уже больше суток, сообщает «Фонтанка» .

Сайт сбоев Downdetector отмечает проблемы у всех операторов связи в Северной столице.

«Невозможно никуда уехать, службы доставки тоже недоступны. Только с Wi-Fi, который тоже периодически отключают. Из-за этого страдают работа и качество жизни. Непонятно, из-за чего вдруг Петербург остается без связи, ведь ограничения в связи с БПЛА сняли еще 11 декабря утром», — поделился один из пользователей.

Еще один отметил, что раньше мобильный интернет не ловил только в метро, а сейчас его удается поймать исключительно в подземке.

ПО словам горожанина, интернета нет вторые сутки, поэтому не работают банковские приложения, невозможно платить по СБП, переводить деньги.

