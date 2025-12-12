Связь с миром по Wi-Fi: в Петербурге больше суток нет мобильного интернета
Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори
Жалобы на неработающий мобильный интернет поступают от пользователей в Санкт-Петербурге, люди говорят, что этого вида связи нет уже больше суток, сообщает «Фонтанка».
Сайт сбоев Downdetector отмечает проблемы у всех операторов связи в Северной столице.
«Невозможно никуда уехать, службы доставки тоже недоступны. Только с Wi-Fi, который тоже периодически отключают. Из-за этого страдают работа и качество жизни. Непонятно, из-за чего вдруг Петербург остается без связи, ведь ограничения в связи с БПЛА сняли еще 11 декабря утром», — поделился один из пользователей.
Еще один отметил, что раньше мобильный интернет не ловил только в метро, а сейчас его удается поймать исключительно в подземке.
ПО словам горожанина, интернета нет вторые сутки, поэтому не работают банковские приложения, невозможно платить по СБП, переводить деньги.
