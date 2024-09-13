Святой защитник: профессор назвал Александра Невского национальным героем

Накануне в Санкт-Петербурге прошел крестный ход в честь перенесения мощей святого Александра Невского, в нем принял участие патриарх Московской и всея Руси Кирилл. Событие прокомментировал профессор, доктор исторических наук Роман Соколов, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Он (Александр Невский — ред.) святой и всегда защищает нас. Князь боролся с внешним врагом. Александр Невский не был белым и пушистым, это воин. Национальный герой — пример. На мой взгляд, пока не полностью использован резерв, нужно больше говорить о его подвиге. Он одержал великую победу, защитил страну», — сказал эксперт.

Особенно востребован образ святого защитника сейчас, во время специальной военной операции. По словам Соколова, это «преемственность нашего воинства».

Профессор признался, что для себя он воспринимает образ Александра Невского в том виде, как его показал режиссер Сергей Эйзенштейн в одноименном фильме от 1938 года. Соколов отметил, что эта картина оказала на него сильное влияние и способствовала желанию стать ученым.

Фильм «Александр Невский» стал особенно востребованным в годы Великой Отечественной войны, хотя легендарную киноленту смотрят и сейчас, подытожил доктор наук.