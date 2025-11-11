Святенко и Журавский выступили на международном форуме «Культура Традиции Наследие»

В столице 11 ноября прошел международный форум «Культура Традиции Наследие». На площадке мероприятия собрались около 300 представителей власти, креативной сферы, народных промыслов, дизайнеров. Организатором мероприятия Союзом промышленников и предпринимателей «Иволга».

Главной нитью форума была мысль о том, что художественные промыслы России, их разнообразие – это активно развивающаяся отрасль, формирующая облик государства.

«Ведь именно в многообразии и богатстве наших культурных традиций, в уникальном коде каждого народа России кроется сила нашего единства. Сбережение и развитие народных промыслов – это и есть сохранение российской идентичности. Отмечу, что Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко особое внимание уделяет вопросам сохранения культурной идентичности. И народные промыслы служат основой для создания малого и среднего бизнеса, стимулируя не только самих мастеров, но и сопутствующие отрасли – туризм, легкую промышленности, торговлю и сферу услуг», — подчеркнула в ходе своего выступления заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Инна Святенко.

Она напомнила, что президент России Владимир Путин провозгласил предстоящий 2026 год годом национального единства. Заместитель начальника Управления президента по общественным проектам Александр Журавский подчеркнул важность для экономики креативных индустрий.

«Креативные индустрии развиваются в 2-4 раза быстрее, чем традиционные отрасли экономики. Поэтому во всем мире внимание направлено на них. Народные художественные промыслы — часть креативной экономики, они становятся источником вдохновения для промышленного, домашнего и прочего дизайна. Уже сейчас Россия находится в числе передовых стран по доле ВВП, приходящейся на креативную экономику, — это 4,1% по итогам прошлого года», — сказал Журавский.

Он отметил, во время своей речи, что важно выстроить систему, в который студенты смогут получать компетенции и знания в цифровом маркетинге, сфере искусственного интеллекта, вместе с классическими дисциплинами.