Священнослужители приняли участие в обучающем семинаре

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Во ФСИН России прошел обучающий семинар по совместной деятельности духовенства и работников уголовно-исполнительной системы в сфере исправления, ресоциализации и духовно-нравственного просвещения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, передает пресс-служба пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

В мероприятии приняли участие помощники начальников территориальных органов и учреждений ФСИН России по организации работы с верующими, начальники и сотрудники заинтересованных отделов и служб территориальных органов ФСИН России и подведомственных учреждений, а также священнослужители основных традиционных для России религиозных объединений.

ГУФСИН России по Московской области представляли помощник начальника по организации работы с верующими, священник Михаил Куземка, ответственный в Балашихинском благочинии за тюремное служение священник Сергий Головенко и имам-хатыб Духовного управления мусульман Московской области Шероз Холибоев.

Открыл семинар руководитель группы организации работы с верующими Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России полковник внутренней службы Сергей Гуров. В своем выступлении он подчеркнул важность регулярного проведения подобных мероприятий.

С приветственным словом к собравшимся обратился исполняющий обязанности председателя Синодального отдела Русской Православной Церкви по тюремному служению иерей Кирилл Марковский, отметив необходимость более активного духовно-пастырского служения в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Заведующий кафедрой религиозных дисциплин Казанского исламского университета, кандидат исторических наук, доцент теологии Дамир Шагавиев выступил с докладом об истоках исламского фундаментализма и особенностях религиозных воззрений крайних исламистов.

Заместитель директора Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования, доктор философских наук, кандидат политических наук Вячеслав Полосин, в свою очередь, рассказал о политическом исламе.

Об особенностях работы с осужденными мусульманами сообщил председатель Комиссии по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей Общественной палаты Республики Татарстан, кандидат политических наук Ринат Патеев.

В завершение семинара представитель Духовного собрания мусульман России, член Общественного совета при ФСИН России, заместитель муфтия Денис Мустафин довел до присутствующих информацию о факторах распространения псевдорелигиозного экстремизма и исламских канонических механизмах духовной реабилитации личности в местах лишения свободы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.