Священнослужители примут участие в реабилитации ветеранов СВО в Красногорске 11 декабря

Собрание регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора пройдет 11 декабря в Красногорске, где обсудят участие священнослужителей в психологической реабилитации ветеранов СВО и их семей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Красногорске 11 декабря состоится собрание регионального отделения Международной общественной организации «Всемирный Русский Народный Собор». Мероприятие пройдет в Никольском храме микрорайона Павшинская пойма.

Ключевой темой встречи станет привлечение священнослужителей к психологической реабилитации ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Для работы с гражданами, получившими посттравматическое стрессовое расстройство, представители духовенства пройдут специальное обучение.

В собрании примут участие вице-губернатор Московской области Мария Нагорная, глава Красногорска Дмитрий Волков, руководители фонда «Защитники Отечества», представители областных и муниципальных органов власти, духовенства и благотворительных организаций.

Иерей Владимир Лосев и Ольга Ермакова представят итоги совместной работы Московской митрополии и фонда «Защитники Отечества». Также в рамках мероприятия планируется подписание соглашения о сотрудничестве между Всемирным Русским Народным Собором и Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.