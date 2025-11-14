Священники в Саратове начнут отговаривать женщин от абортов в клиниках
В Саратовской области митрополит Саратовский и Вольский Игнатий подписал указ о прикреплении священников к женским консультациям для духовной работы с пациентками, сообщает «КоммерсантЪ».
На официальном сайте митрополии опубликован список из 19 медицинских учреждений, к каждому из которых прикреплен священнослужитель.
Их задача — проводить беседы с женщинами, рассматривающими возможность аборта, и предлагать альтернативные пути решения проблем.
Инициатива развивается на фоне общероссийского тренда: по данным патриаршей комиссии, 752 частные клиники в 14 регионах уже добровольно отказались от лицензий на проведение абортов, а в Смоленской области планируется законодательный запрет на эту процедуру в негосударственных медучреждениях.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.