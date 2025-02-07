Священник РПЦ считает излишним введение дополнительного выходного после Пасхи

Священник РПЦ Павел Островский посчитал излишним введение дополнительных выходных после Пасхи и Троицы, так как в России и так много выходных дней, сообщает Life.ru .

Он напомнил, что Пасха и Троица приходятся на воскресенье, и этого дня достаточно для отдыха и празднования в кругу семьи.

«У нас выходных дней и так много. Спасибо за это большое. Нужно и работать, и отдыхать <…> Я не вижу смысла делать выходным еще понедельник. Потому что у нас на Пасху люди обычно идут ночью на службу», — заявил священник.

Комментируя законопроект депутатов Госдумы, Островский отметил, что превращение выходного дня в повод для пьянства на даче не имеет отношения к христианским ценностям. По его мнению, для «нормального христианского празднования», включающего посещение службы и время с семьей, воскресного дня вполне достаточно.

Стоит напомнить, что в 2025 году Пасха приходится на 20 апреля, а Троица — на 8 июня.