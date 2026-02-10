Священник РПЦ назвал веру в домовых грехом и бесопоклонством

Клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш) заявил, что вера в домовых и другие магические сущности противоречит православному учению и считается грехом, сообщает «Абзац» .

Иеромонах пояснил, что поклонение домовым и другим магическим существам является идолопоклонством и может нанести вред человеку. Он подчеркнул, что такие действия несовместимы с христианской верой.

«Что может быть грешнее, чем уклонение в идолопоклонство, бесопоклонство? В Священном писании Нового Завета ясно показано, что бесовское поклонение никак не совместимо с ветхозаветной религией, я уж не говорю про христианство. Бесы – это не боги, а существа невидимого мира, враждебные людям», — отметил отец Макарий.

Священник посоветовал верящим в домовых покаяться и прекратить подобные практики. Поклонение таким существам означает отказ от истинной веры.

Ранее иерей Федор Лукьянов, председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, рекомендовал рассказывать детям о Николае Чудотворце, а не о Деде Морозе, чтобы не смешивать сказку с реальностью.

