Священник проучил «гонщиков», которые устроили дрифт около храма в Симферополе

В Симферополе возле храма, вблизи детской игровой площадки и остановки общественного транспорта, отец Григорий заметил двух молодых людей, дрифтовавших на машинах. Незамедлительно священнослужитель прервал их опасные забавы, сообщает «Крым 24» .

По его словам, рядом находились матери с детьми и другие прохожие. Отец Григорий тут же остановил молодых «гонщиков» и провел с ними беседу. Они извинились.

Тем не менее священник решил не ограничиваться простым устным порицанием и предложил юношам искупить свою вину добрым поступком, чтобы этот случай стал для них памятным уроком.

«Дал им лопаты, чтобы сделали доброе дело. Сразу же согласились. После чего поговорили. Оказались нормальные ребята», — рассказал священнослужитель.

В результате «гонщики» привели в порядок прилегающую к храму территорию и выразили намерение посещать храм святителя Стефана Сурожского.

«Кто не был юн, тот безгрешен. Они даже зашли в храм, помолились, попросили прощение. Молодые, что ты сделаешь… Мне сказали, что не подумали, когда решили проверить автомобили», — заключил отец Григорий.