Священник осудил продажи куличей за 100 тыс рублей

По словам Сулейманова, превращение пасхального хлеба в предмет роскоши противоречит христианским заповедям и исторической традиции. Он напомнил, что кулич символизирует Христа за столом среди апостолов и не должен становиться атрибутом элитарности.

«Что могу сказать о пасхальном куличе за 100 тыс. рублей? Безумно и глупо. Если человеку хочется сходить с ума, пусть сходит, не надо впутывать Церковь. Изначально, если мы обратимся к истории кулича, то это хлеб, который ставился за столом на место, где должен быть Христос среди апостолов. Искажать, видоизменять его, дорабатывать золотом — неправильно. Делать его не общедоступным — неправильно вдвойне. Когда мы собираем на БПЛА, другие с жиру бесятся, искажают понятие праздника. Это не от большого ума. Здесь получается строгая сегрегация на тех, кто может себе это позволить и не может. А Христос сказал: „Скорее верблюд пройдет сквозь угольное ушко, чем богатый наследует Царство Небесное“», — сказал Сулейманов.

Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов также назвал продажу куличей с сусальным золотом по цене от 25 тыс. до 100 тыс. рублей кощунством. По его мнению, превращение пасхального символа в предмет роскоши выглядит особенно цинично на фоне проведения СВО.

