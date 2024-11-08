Священник назвал 5 грехов, которые современные люди совершают ежедневно

Иерей, советник главы Вологодской митрополии по миссионерскому служению и настоятель храма в честь иконы «Семистрельная» Илия Савастьянов рассказал, какие грехи современные люди совершают каждый день, сообщает Life.ru .

Священнослужитель отметил, что выражения вроде «Видит Бог» и «Бог им судья» стали неотъемлемой частью речи русского народа и часто используются в повседневном общении. Однако их неправильное употребление воспринимается как грех.

Другим грехом, о котором он говорил, является осуждение, без которого трудно представить общение, особенно в Сети. Часто люди не осознают, как обычная беседа может незаметно перейти в греховные суждения, отметил иерей. Также он подчеркнул, что нарушение правил дорожного движения — еще один грех.

«Вроде бы ничего страшного — превысить скорость или перейти дорогу в неположенном месте. Но любое действие, которое может привести к несчастному случаю, особенно если это осознанное нарушение правил, является грехом», — подчеркнул Савастьянов.

Слишком сильная привязанность к животным тоже может стать проблемой, из-за которой отношения с людьми оказываются на втором плане, добавил иерей. Кроме того, религия считает греховными чувство удовлетворенности своим духовным состоянием и стремление оправдать свое нежелание расти духовно.

В заключение священнослужитель напомнил слова Иоанна Златоуста о том, что любой грех — как большой, так и малый — мешает нашему вхождению в Царствие Небесное: «Великий и малый грех различны в том, что творящие их не принимают одинакового наказания. Но оба греха не позволяют нам войти в Царствие Небесное».