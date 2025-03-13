Свитшот и шорты: в Нижегородской области разрабатывают новую школьную форму

Дизайнеры в Нижнем Новгороде представили несколько видов капсул школьной формы для мальчиков и девочек, парадные и повседневные, в них вошли оригинальные модели, в том числе брюки-«бананы» с защипами и шорты от Андрея Рыбинского и свитшот от Елены Жигаловой, сообщает pravda-nn.ru .

«Я провел социологический опрос среди детей разных возрастов, какую бы одежду они хотели носить не только в школе, но в свое свободное время, — рассказал он. — И они говорили об удобной и модной одежде. Молодежь связана со спортом, и это тоже отражается в одежде. А многие родители сказали, что хотели бы дополнить форму шортами. Также они указали на проблемы с хлопковой рубашкой», — рассказал основатель бренда NumeroNuovo Андрей Рыбинский.

По словам основателя бренда детской одежды ВantiniMini Елены Жигаловой, она при разработке ставила во главу угла практичность и финансовую доступность новой формы. Для нее особенно важна единая эмблема школ Нижегородской области: этот знак на одежде способен сформировать региональную идентичность и гордость ребенка за свою родину.

Другой нижегородский дизайнер, Евгения Комиссарова в своей коллекции постаралась сделать акцент на «мягкий деловой стиль»: в ее вариант формы вошли свитшот, жилет и прямые брюки из шерсти, трикотажа и хлопка.