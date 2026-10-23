Свинью-талисман выселяют из ресторана в Хабаровске

Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора объявлено предостережение ресторану в Хабаровске за нарушение требований при содержании животных в культурно-зрелищных целях, сообщается на сайте ведомства.

Раннее в управление пожаловался посетитель ресторана «Пани Фазани», что в ресторане содержится поросенок. Также один из гостей очень хотел проникнуть к нему в загон и нарушил ограждение. Животное в это время сильно нервничало, оно также пыталось укусить человека.

Специалисты входе проверки выяснили, что в помещении гостевого обеденного зала живет вьетнамская вислобрюхая свинья возрастом около 1,5 лет. Ее держат в импровизированном закрытом загоне из деревянных досок и сетки-рабицы. На двери есть отверстие диаметром 15-20 см. На вид животное здорово, у него нет признаков инфекционных заболеваний.

Также свинья зарегистрирована в ресторане, цель — участие в культурно-зрелищных мероприятиях. Но по закону в заведениях общепита можно содержать только рыб и птиц, не включенных в Красную книгу.

Как сказало руководства ресторана, карликовая свинья будет убрана из заведения.

В Сети пользователи активно обсуждают проживание свиньи в ресторане. Некоторые не понимают, почему поросенку там может быть некомфортно.

«Какой кошмар! Ужас! Просто нелюди! Давайте создадим петицию и потребуем выпустить этого несчастного замученного минипига в дикую природу, например, в Большехехцирский заповедник. Он там будет счастлив без ежедневной сытной кормежки и инфракрасного обогревателя, возможно найдет себе лучшего друга — тигра», — иронично написал один из комментаторов.

Но в целом люди посчитали такие комментарии попыткой закрыть глаза на проблему, ведь животным не место в заведениях общепита, где постоянно играет музыка и едят люди.

«Очень жалко поросенка. А еще там очень громко играет музыка и шумно. Представляете каково находиться в этом балагане 24/7?!» — спросила одна из подписчиц.

Кроме того, в 2024 году в этом ресторане произошел пожар, в котором погиб предыдущий минипиг и попугаи из зверинца. В живых остался только питон.

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