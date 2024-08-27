Свингер-вечеринки и измены: жители английской деревни одержимы сексом

Жительница Британии, недавно переехавшая из Лондона в одну из деревень, пожаловалась на странное поведение местных жителей: по ее словам, они буквально одержимы сексом. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на Daily Mail.

У семьи есть квартира в столице страны, поэтому местные не приняли их. При этом происходило много событий, шокировавших девушку: как-то ей предложили поучаствовать в свингер-вечеринке.

В другой раз она наблюдала, как мужчина изменил жене с разведенной женщиной, как только его супруга ушла домой. Дети в это время жарили на костре маршмеллоу и могли все увидеть.

Автору колонки советовали приобрести вибратор и предлагали помочь выбрать любовника, она ощущала себя ханжой. В итоге она столкнулась и с другими проблемами и вернулась жить в город.

Ранее стало известно, как другая жительница Великобритании снова почувствовала сексуальное влечение к мужу, дважды ему изменив.