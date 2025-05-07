В рамках спецпроекта «Герои-военкоры» РИАМО рассказывает о корреспонденте «Красной звезды», участнике крупнейших сражений, свидетеле Нюрнбергского процесса и авторе «Баллады о солдате» Михаиле Шестерикове.

На поля ВОВ военкор Шестериков отправился в 1942 году, а заканчивал войну он в звании майора. Мужчина участвовал в крупнейших боевых операциях, много писал о битвах за Сталинград.

«Все, что надо знать о войне, я узнал под Сталинградом; бои на Украине, в Молдавии и даже в Венгрии мало что прибавили к пониманию, что такое война с ожесточением, горем, кровью, жертвами», — поделился он в своем дневнике.

Кроме боев за Сталинград, он участвовал в Курской битве, Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишиневской операциях. Также в качестве корреспондента «Красного знамени» присутствовал на Нюрнбергском процессе.

Прочитать больше информации про Шестерикова можно на сайте спецпроекта.

Проект «Герои-военкоры» посвящен доблестным свидетелям самых страшных и трагических событий — военным корреспондентам, которые трудились во время Великой Отечественной войны, и их преемниках, работающих сегодня. В проекте идет речь о великих предках и бесстрашных современниках.

Авторы спецпроекта РИАМО изучили архивы, биографии военкоров, их произведения. Они постарались выбрать и показать трогательные и знаковые человеческие истории, представить читателям воспоминания, мемуары, показать, как опасен и нелегок труд соотечественников, предшественников, коллег-журналистов, как трудны были их быт и работа.

Спецпроект также рассказывает, как работают военкоры-современники, насколько изменилась техническая составляющая, на какой риск идут профессионалы, добывая правду.