Свидание за рубль: кемеровчанин предлагает сопроводить одиноких дам на 14 февраля

Девушки в Кемерове могут воспользоваться услугой «кавалера на час» на 14 февраля

В Кемерове молодой человек предлагает свои услуги в качестве кавалера на День всех влюбленных. Соответствующее предложение размещено на популярном сайте объявлений, сообщает Сiбдепо .

Для привлечения клиенток парень использовал агрессивный маркетинговый ход, акцентируя внимание на одиночестве своих потенциальных заказчиц. Он начал рекламное объявление вопросами, подчеркивающими контраст между одинокими девушками и подругами, которые счастливы в отношениях.

«Скоро 14 февраля, а ты снова одна? Все подруги наслаждаются отношениями, принимают подарки, а тебе даже некому подарить валентинку?» — написал в объявлении парень.

Предлагая свои услуги всего за 1 рубль, он обещал свидание и красивые фотографии, «чтобы все обзавидовались». Также кемеровчанин подчеркнул, что возьмет на себя организацию досуга, несмотря на небольшой опыт работы в данной сфере.