Свидание за рубль: кемеровчанин предлагает сопроводить одиноких дам на 14 февраля
В Кемерове молодой человек предлагает свои услуги в качестве кавалера на День всех влюбленных. Соответствующее предложение размещено на популярном сайте объявлений, сообщает Сiбдепо.
Для привлечения клиенток парень использовал агрессивный маркетинговый ход, акцентируя внимание на одиночестве своих потенциальных заказчиц. Он начал рекламное объявление вопросами, подчеркивающими контраст между одинокими девушками и подругами, которые счастливы в отношениях.
«Скоро 14 февраля, а ты снова одна? Все подруги наслаждаются отношениями, принимают подарки, а тебе даже некому подарить валентинку?» — написал в объявлении парень.
Предлагая свои услуги всего за 1 рубль, он обещал свидание и красивые фотографии, «чтобы все обзавидовались». Также кемеровчанин подчеркнул, что возьмет на себя организацию досуга, несмотря на небольшой опыт работы в данной сфере.