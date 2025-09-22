Световой день 22 сентября в России будет длиннее из-за осеннего равноденствия

Каждый год в конце сентября во многих странах мира отмечают День осеннего равноденствия. Неофициальный праздник важен как для астрономов, так и простых людей. Каждый год дата отличается, в 2025-м она выпала на 22 сентября.

Осеннее равноденствие — астрономическое явление, которое связано с пересечением Солнцем небесного экватора. Линия, которая разделяет планету на освещенную и неосвещенную части, проходит во время равноденствия через полюса Земли. Она перпендикулярна экватору. Но увидеть это получится только из космоса.

Дата осеннего равноденствия выпадает либо на 22, либо на 23 сентября с переходом Солнца из Северного полушария в южное. При этом, южнее экватора равноденствие считается весенним.

22 сентября световой день, благодаря перечню факторов, будет идти немного дольше. В дохристианские времена все события, которые связаны с Солнцем, были сакральными. То же самое касалось и равноденствия — не только весеннего, но и осеннего.

Язычники считали, что в этот день нужно собирать растения. Из них они в будущем делали обереги.

