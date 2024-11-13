Жительница Павловского Посада стала участником стажировки от Ассоциации Добро.рф

Руководитель Центра развития и поддержки семьи «Росток» в Павловском Посаде Светлана Колесова попала в список участников стажировки от Ассоциации Добро.рф на базе фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала и сейчас представляет Московскую область в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

"В рамках программы проходят выездные экскурсии в местные организации. Уже побывали в уникальном проекте Другая медицина I благотворительная клиника, Банке еды «Русь» | фудшеринг , АНО «Солнечный день», а также встретились с губернатором и первой леди Челябинской области", — отметила Светлана Колесова.

Центр развития и поддержки семьи «Росток»— это долгосрочный проект, который зародился в марте 2016 года. Активные многодетные семьи города Павловский Посад объединились с целью взаимной помощи и всесторонней поддержки, а также для популяризации традиционных семейных ценностей. На данный момент это автономная некоммерческая организация с руководящим составом, штатом постоянных сотрудников и волонтёров, работающих на добровольных началах.

Уже в первый год работы появились проекты, которые успешно работают до сих пор и планируют развиваться в будущем. Благодаря своей активной и плодотворной работе Центр «Росток» приобрел хорошую репутацию в городе, достиг соглашений о сотрудничестве с Администрацией города, депутатами Московской областной Думы, местными СМИ, управлением по культуре, спорту и работе с молодежью, управлением образования, руководством окружного управления социальной защиты населения, спонсорами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.